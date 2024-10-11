İstanbul Üniversitesi'nde 11. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali

11. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali Başladı

İstanbul’da düzenlenen 11. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali, Engelsiz Erişim Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, İstanbul Üniversitesi’nin ana kampüsünde yoğun ilgiyle başladı.

Katılımcılardan Renkli Görüntüler

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen festivalde, dernek üyeleri ve öğrenciler, rektörlük binası önünde toplanarak baston şarkıları eşliğinde kampüs bahçesinde neşeli bir yürüyüş yaptı.

Engelsiz Erişim Derneği'nden Duyurular

Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Gökhan Güngör, etkinlikte yaptığı basın açıklamasında, bu yılki temasının "kapsayıcılığı seç, harekete geç" olduğunu vurguladı. Güngör, “Bu sene sporda erişilebilirliğin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz ve umarım bu festival, erişilebilirliği eğlenceli bir şekilde deneyimlemenize olanak tanır.” ifadelerini kullandı.

Farkındalık İçin Devam Ediyor

Engellilere yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan bu anlamlı festivalin yarın da devam edeceği belirtildi. Etkinlik, toplumda erişilebilirliğin önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.