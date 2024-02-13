İstanbul Üniversitesi'nin ziyaretçilere açılması isyan ettirdi: Öğrenciler 'ziyaretçi'lerden endişe duyuyor

Türkiye'nin köklü eğitim kuruluşlarından İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir uygulama hayata geçti. Üniversite idaresi, okul dışından gelenlerin ders saatlerinde de dahil olmak üzere üniversitenin tüm alanlarını gezmesine izin verdi. Öğrenciler ise bu karara tepki gösterdi.





İstanbul Üniversitesi'nde yeni bir uygulama başladı. Üniversite idaresi, okula dışarıdan gelenlerin tüm kampüsleri gezmesine izin verdi. Bu kararla birlikte, Beyazıt ana kampüsü ve çevresindeki yerleşkelerin yanı sıra, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'deki kampüsler de ziyarete açıldı. Ziyaret saatleri ise hafta içi 08.30-17.00 olarak belirlendi.





Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, AA'ya konuştu. Üniversitede kendi odası dahil çok sayıda etkinlik düzenlendiğini söyledi. Böylece ziyaretçilerin ünlü odaları "müze üniversite" havasında gezme imkanı bulduklarını ifade etti.

Rektör Zülfikar'ın "müze üniversite" sözü öğrencileri çileden çıkardı. X'te #iümüzedeğilokul hashtag'i altında kampüslerin ziyarete açılmasının ardından ortaya çıkan durum ve sorunlar paylaşıldı.