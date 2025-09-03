DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.721,65 -0,99%
BITCOIN
4.605.804,05 -0,45%

İstanbul Valiliği: 5 Eylül'de Cemil Topuzlu'da Enrico Macias Konseri Öncesi Etkinlik Yasağı

İstanbul Valiliği, 5 Eylül'de Şişli Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde tüm etkinlikleri 00.01-23.59 arasında yasakladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:45
İstanbul Valiliği: 5 Eylül'de Cemil Topuzlu'da Enrico Macias Konseri Öncesi Etkinlik Yasağı

İstanbul Valiliği 5 Eylül’de Cemil Topuzlu ve çevresinde etkinlikleri yasakladı

Valilikten yapılan açıklama ve gerekçe

İstanbul Valiliği, 5 Eylül Cuma günü Şişli'deki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verilmesi planlanan Enrico Macias konseri öncesinde sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrıların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Terör devleti İsrail'in Gazze'de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir."

Bu değerlendirme doğrultusunda, 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Bakan Uraloğlu Gümüşhane'de: Kop Tüneli ve 9 Milyar TL'lik Havalimanı
3
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
4
Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Aile Yılı' vurgusu
5
Anusic: 6 Bayraktar TB2 Hırvat Ordusuna Yeni Yetenekler Kazandırıyor
6
Guterres: İsrail'in UNIFIL'e El Bombası Saldırısı Ciddi Endişe Yarattı
7
Macron: Barış Anlaşması İmzalandığında Avrupa Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Verecek

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor