İstanbul Valiliği: 5 Eylül'de Cemil Topuzlu'da Enrico Macias Konseri Öncesi Etkinlik Yasağı

İstanbul Valiliği 5 Eylül’de Cemil Topuzlu ve çevresinde etkinlikleri yasakladı

Valilikten yapılan açıklama ve gerekçe

İstanbul Valiliği, 5 Eylül Cuma günü Şişli'deki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verilmesi planlanan Enrico Macias konseri öncesinde sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrıların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Terör devleti İsrail'in Gazze'de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir."

Bu değerlendirme doğrultusunda, 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.