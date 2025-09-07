DOLAR
İstanbul Valiliği 6 İlçede 3 Günlük Miting ve Gösteri Yasağı İlan Etti

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de 3 gün süreyle miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:17
İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde üç gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri dahil olmak üzere çeşitli eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Yasağın kapsamı ve hukuki dayanak

Valilik açıklamasında, söz konusu ilçelerde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin; ayrıca el ilanı dağıtılması, pankart ya da afiş asılması gibi faaliyetlerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, bugün saat 20.00'dan başlayan yasağın 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Vali Davut Gül'ün paylaşımı

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

