İstanbul Valiliği Genelgesi: Yardım Dağıtımlarında Teşhire Yasak

Genelge gönderildi, amaç mağduriyetin önlenmesi

İstanbul Valiliği, kentte ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere yönelik yardımlarda kişileri teşhir eden görüntülerin oluşması üzerine harekete geçerek, yardım dağıtımlarına ilişkin yeni kuralları içeren genelgeyi ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.

Genelge, Vali Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İstanbul İl Müftülüğü, İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, valilik birimleri ile İstanbul CİMER Hizmet Bürosu'na gönderildi.

Teşhir eden görüntülere karşı korunma ve temel ilkeler

Genelgede, dağıtımlarda yardım alan kişileri teşhir edici ve kamuoyunu rahatsız edici görüntülerin oluştuğunun gözlemlendiğine dikkat çekilerek bunun kişilik haklarına zarar verdiği ve yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellediği vurgulandı. Bu nedenle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin yapacağı yardımların belirli hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi istendi.

Başvuru, değerlendirme ve planlama usulleri

Söz konusu sosyal yardım başvurularının kaymakamlıklar tarafından alınarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Değerlendirmede öğrencilerin gelişim seviyeleri, istek ve ihtiyaçları ile pedagojik esaslara uygunluğun gözetilmesi, uygun görülen yardımların ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince planlama, takip ve denetiminin yapılması istendi.

Teslim ve kayıt prosedürleri

Genelgede, yapılan yardımların İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği kaydedildi. Öğrencilere yapılacak yardımların doğrudan öğrencilere değil, ilgili okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve 1 üyeden oluşan 7 kişilik bir komisyon tarafından teslim alınarak okul idaresi aracılığıyla dağıtılmasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Yardımların teslim alınması sırasında çekilecek fotoğraf ve video kayıtlarında hiçbir şekilde öğrencilere yer verilmemesi istendi. Kayıtlarda yalnızca okul idaresi veya ilgili komisyonun yer alması, okullara teslim edilen kırtasiye ve gıda gibi yardımların da okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtılması gerektiği aktarıldı.

Aile teslimi ve yatılı kuruluşlardaki uygulama

Kıyafet, ayakkabı, tablet, bilgisayar gibi yardımların aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında ebeveynlerine olan güvenin sarsılmaması adına öğrenci velilerine teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinlerle diğer vatandaşlara yönelik yapılacak yardımlarda fotoğraf veya video çekilmesine izin verilmemesi

Takip ve denetim

Genelgede, belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği kaydedilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.