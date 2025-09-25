İstanbul Valiliği: Küçükçekmece'deki jandarma araması asılsız; ev Gültepe'nin eşine ait

İstanbul Valiliği, 16 Eylül'de Küçükçekmece'de jandarmanın yaptığı aramada evde kimsenin bulunmadığını, ihbarın asılsız olduğunu ve evin Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğunu açıkladı.

İstanbul Valiliği, jandarma ekiplerinin Küçükçekmece'de bir evde arama yapmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Arama ve bulgular

16 Eylül'de, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında jandarma ekiplerine, aranan şahısların bir evde saklandığına dair ihbarda bulunulduğu bildirildi. Jandarma ekipleri ihbarı değerlendirerek belirtilen adreste arama yaptı.

Arama sonucunda evde kimsenin bulunmadığı, ihbarın da asılsız olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede söz konusu evin TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin eşine ait olduğu anlaşılmıştır. Valilik, TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin söz konusu soruşturmayla herhangi bir ilgisi bulunmadığını vurguladı.

Müfettiş talebi

Valilik, olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini ve görevlendirilen müfettişlerin çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

