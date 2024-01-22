İstanbul Valiliği'nden duyuru: Hemen bildirin
İstanbul Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya üzerinden vatandaşlara, soğuk hava nedeniyle sokakta karşılaştıkları evsizleri 112'ye bildirmeleri çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yayınladığı mesajda soğuk havalarda sokakta kalan evsizler için bilgilendirme yaptı. Vali Gül, konuyla ilgili açıklamasında “Şu anda İstanbul'da sıcaklık 5 derece. Bildiğiniz gibi sokakta mahsur kalanları valiliğin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştirmekteyiz. Lütfen sokakta görmüş olduğunuz evsizleri 112 numaralı telefona bildiriniz. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın." ifadelerine yer verdi.