İstanbul Valiliği'nden duyuru: Hemen bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, resmi sosyal medya üzerinden vatandaşlara, soğuk hava nedeniyle sokakta karşılaştıkları evsizleri 112'ye bildirmeleri çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden duyuru: Hemen bildirin
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yayınladığı mesajda soğuk havalarda sokakta kalan evsizler için bilgilendirme yaptı. Vali Gül, konuyla ilgili açıklamasında “Şu anda İstanbul'da sıcaklık 5 derece. Bildiğiniz gibi sokakta mahsur kalanları valiliğin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştirmekteyiz. Lütfen sokakta görmüş olduğunuz evsizleri 112 numaralı telefona bildiriniz. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği'nden duyuru

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