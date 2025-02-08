İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu Açıklaması: A Blok Güçlendirilmiş, Eğitim Devam Ediyor

İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu'nda Eğitim Durumu Açıklaması

İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Valilik, B bloğun güçlendirme programına alındığını ve bu nedenle boşaltıldığını belirtti.

Eğitime Devam Edilmektedir

Açıklamada, A blok'un 2010 yılında güçlendirme programına alındığı ve depreme dayanıklı hale getirildiği ifade edildi. Bu blokta, B blokta eğitim gören öğrencilerin ikili eğitim modeli ile eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Valilik, “Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı” yönünde yapılan haberlere dikkat çekerek, “B blok boşaltılmıştır. Öğrencilerimiz A blokta eğitimlerine devam etmektedir.” şeklinde belirtildi.

Güvenli Eğitim İçin Devam Eden Seferberlik

İstanbul'da milyonlarca çocuğun daha güvenli okullarda eğitim alabilmesi amacıyla başlatılan seferberliğin sürdüğüne vurgulandı. Açıklamada, eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için milyarlarca dolarlık kamu kaynağının harcandığı ifade edildi.

Son olarak, bu tür iddiaların “vicdandan uzak ve siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirme” çabaları olarak değerlendirildiği kaydedildi. Valilik, eğitimdeki standartları yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini ve ailelere çocuklarının güvenliği konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurguladı.