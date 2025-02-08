DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.447.842,59 -0,13%

İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu Açıklaması: A Blok Güçlendirilmiş, Eğitim Devam Ediyor

İstanbul Valiliği, Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olduğu açıklaması yaparak eğitime sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 15:24
İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu Açıklaması: A Blok Güçlendirilmiş, Eğitim Devam Ediyor

İstanbul Valiliği'nden Sakarya İlkokulu'nda Eğitim Durumu Açıklaması

İstanbul Valiliği, Ataşehir'deki Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Valilik, B bloğun güçlendirme programına alındığını ve bu nedenle boşaltıldığını belirtti.

Eğitime Devam Edilmektedir

Açıklamada, A blok'un 2010 yılında güçlendirme programına alındığı ve depreme dayanıklı hale getirildiği ifade edildi. Bu blokta, B blokta eğitim gören öğrencilerin ikili eğitim modeli ile eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Valilik, “Ataşehir'de bulunan Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı” yönünde yapılan haberlere dikkat çekerek, “B blok boşaltılmıştır. Öğrencilerimiz A blokta eğitimlerine devam etmektedir.” şeklinde belirtildi.

Güvenli Eğitim İçin Devam Eden Seferberlik

İstanbul'da milyonlarca çocuğun daha güvenli okullarda eğitim alabilmesi amacıyla başlatılan seferberliğin sürdüğüne vurgulandı. Açıklamada, eğitim kurumlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için milyarlarca dolarlık kamu kaynağının harcandığı ifade edildi.

Son olarak, bu tür iddiaların “vicdandan uzak ve siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirme” çabaları olarak değerlendirildiği kaydedildi. Valilik, eğitimdeki standartları yükseltmek için çalışmaların devam edeceğini ve ailelere çocuklarının güvenliği konusunda endişelenmemeleri gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
4
Özgür Özel: 'Sandığı Önümüze Koymalıyız, Erdoğan'a Korkmuyoruz!'
5
Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 18 Milyon Öğrenci ve 75 Bin Okul Var
7
Bahçelievler'de 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 2 Zanlı Yakalandı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!