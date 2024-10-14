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İstanbul Valisi Davut Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na Tepki

Vali Gül, Şişli Belediye Başkanı'nın okul temizliği konusundaki eleştirilerini yanıtlayarak devletin gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:36
İstanbul Valisi Davut Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na Tepki

İstanbul Valisi Gül'den Siyasi Açıklamalara Cevap

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, "Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz" şeklindeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Vali Gül, bu ifadelerin bir siyasi polemikten ziyade devleti acz içinde göstermeyi amaçladığını ifade etti.

Vali Gül'ün Sosyal Medya Açıklaması

Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bir kamu yöneticisi olarak politikanın dışında kalmaya çalıştığını belirtti. Ancak Şahan'ın açıklamalarını bu nedenle ele almak zorunda kaldığını vurguladı.

“İstanbul'da 3.963 Okul Var”

İstanbul'daki okul sayısına dikkat çeken Gül, toplam 18 bin 465 temizlik personelinin bu okullarda görev yaptığını ve tüm özlük haklarının kamu bütçesinden karşılandığını belirtti. Vali, "Eğer temizlik yapmak istiyorlarsa, önce arka sokaklardan başlamalılar," dedi.

Kendi Görevlerine Dönüp Destek Verebilirler

Gül, belediyecilik alanında başka destekler sunmanın da mümkün olduğunu ifade ederek, "Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol çerçevesinde tamamına destek de olabilirler," dedi. Vali, eleştirilen temizlik desteğinin sosyal medya üzerinden spekülasyon yapmanın ötesine geçemeyeceğini vurguladı.

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