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İstanbul Valisi Gül, Bayram Denetimlerinde: 'Amaç, Güvenli Tatil!'

İstanbul Valisi Gül, Büyük İstanbul Otogarı'nda yaptığı denetimlerle bayram sürecinde güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 19:24
İstanbul Valisi Gül, Bayram Denetimlerinde: 'Amaç, Güvenli Tatil!'

İstanbul Valisi Gül, Büyük İstanbul Otogarı'ndaki Denetimlere Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Gül, otogarda uygulama yapan polislerle bayramlaşarak, güvenli yolculuk konusunda yolcuları bilgilendirdi.

Güvenli Yolculuk ve Denetim Uyarıları

Denetim sırasında durdurulan otobüslere binen Vali Gül, yolculara emniyet kemeri takmanın önemi ve güvenli seyahat konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde Vali Gül’e İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ve Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi eşlik etti.

Hedef: Kazasız Bir Bayram Geçirmek

Gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, trafik güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Bunun için ekiplerimiz zaman zaman şoförleri uyarıp denetim yapıyor. Tek bir amacımız var, hiç kimsenin burnunun kanamadan tatil sürecinin tamamlanması. İnşallah bu bayram bir önceki bayramdan daha az kaza olur." dedi.

Koordineli Çalışmalar ve Görev Başında Olma

Emniyet ve jandarmanın görevde olduğuna dikkat çeken Gül, Kurban kesiminin sağlıklı olabilmesi için Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda belediyelerin ve sağlık görevlilerinin olduğunu hatırlattı. Gül, çevresel kirliliği önlemek için ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün görevlerinin başında bulunduğunu vurguladı. "Özetle hepimiz görevimizin başındayız," diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik...

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Gül, denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik...

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesinde Büyük İstanbul Otogarı'nda otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Gül, denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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