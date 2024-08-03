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İstanbul Valisi Gül'den Geri Gönderme Merkezlerine Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, geri gönderme merkezlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve denetlemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:53
İstanbul Valisi Gül'den Geri Gönderme Merkezlerine Ziyaret

İstanbul Valisi'nden Geri Gönderme Merkezlerine Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı geri gönderme merkezlerini ziyaret etti. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, geri gönderme merkezlerindeki devam eden faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi alırken, bazı denetlemelerde de bulundu.

Ziyaret Detayları

Gül'e bu ziyareti sırasında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hüseyin Kemal İlday da eşlik etti. Bu ziyaretin amacı, geri gönderme merkezlerinin işleyişini yerinde görmek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktı.

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