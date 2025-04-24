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İstanbul Valisi Gül, Depremzedeleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında meydana gelen depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 02:44
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 02:44
İstanbul Valisi Gül, Depremzedeleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Gül, Depremzedeleri Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralıların Sağlık Durumunu İnceledi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül'ün ziyareti sırasında yaralı vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtildi. Vali Gül, tedavi altındaki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, destek verdiklerini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki...

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki...

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

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