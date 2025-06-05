İstanbul Valisi Gül, Edirnekapı Şehitliği'nde Anma ve Dua Töreni Gerçekleştirdi

Vali Gül'den Anlamlı Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'nde anlamlı bir ziyarette bulunarak şehitler için dua etti. Ziyaretine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ve Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt da eşlik etti.

Şehitler İçin Dua ve Başsağlığı

Polis şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaretin ardından, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Gül ve heyeti, kabirlere karanfil bıraktı.

Şehit Ailelerine Mesaj

Gezi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Her bayram olduğu gibi arife günlerinde vatandaşlarımız yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Şehit aileleri de milletimizin tamamının akrabasıdır," diyerek şehitlerin aileleriyle bayramlaştıklarını belirtti. Vali Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve sıhhat diledi.

Son olarak, İstanbullu hemşehrilerinin bayramını kutlayan Vali Gül, bu ziyaretle beraber şehitleri unutmamanın ve anmanın önemine vurgu yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (sol 2), İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda) ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya (sağ 2) ile Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Polis şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel (sol 2), İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda) ve Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya (sağ 2) ile Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Polis şehitliğiyle başlayan ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.