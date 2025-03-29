İstanbul Valisi Gül, Gençlerle İftarda Buluştu

İstanbul'da Gençlerle Birlikte İftar Coşkusu

İstanbul Valisi Davut Gül, bu akşam Fatih Merkez Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Düzenlenen iftar programında, gençlerle bir araya gelen Gül, Ramazan'ın manevi atmosferinde bir sohbet gerçekleştirdi.

Orucunu Gençlerle Açtı

Akşam ezanın okunmasıyla birlikte orucunu açan Vali Gül, gençlerin samimi yaklaşımından oldukça memnun kaldı. Kütüphane ortamında gerçekleşen etkinlik, gençlerin katılımıyla renklendi.

Hatıra Fotoğrafları Çektirildi

İftar sonrası, Vali Gül, gençlerle keyifli anlar yaşadı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu anlar, etkinliğin unutulmaz bir parçası oldu.

Katılımcılar Arasında Yer Aldı

Vali Gül'e bu anlamlı etkinlikte Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Kaymakam Cafer Sarılı da eşlik etti. Birlikte yapılan iftar, gençlerin toplumsal bağlarını güçlendirirken, kamu temsilcileriyle iletişimi de artırdı.

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 4), Fatih Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen iftarda gençlerle bir araya geldi. Vali Gül'e, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sol 5) ile Kaymakam Cafer Sarılı da (sol 6) eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 4), Fatih Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen iftarda gençlerle bir araya geldi. Vali Gül'e, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan (sol 5) ile Kaymakam Cafer Sarılı da (sol 6) eşlik etti.