İstanbul Valisi Gül, Ramazan Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı münasebetiyle önemli ziyaretlerde bulundu. Vali Gül, bu özel günde, polis ve jandarma görevlileri ile şehit ailelerini unutmadı.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Gül, bayramın 3. gününde Çatalca bölgesinde çeşitli noktalara ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretleri arasında İnceğiz Geri Gönderme Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çakıl Kavşağı Uygulama Noktası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yer aldı. Burada görevli personelin bayramını kutladı.

Bunun yanı sıra Vali Gül, 1998 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Er İlhan Sonkaya ve şehit Teğmen Pilot Mümin Demiralp'in ailelerine de misafir oldu. Ziyaretlerinde, şehit aileleri ile bayramlaşarak taziye dileklerini iletti.

Gül'e, bu anlamlı ziyaretlerinde Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hüseyin Kemal İlday ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük eşlik etti.