DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

İstanbul Valisi Gül, Ramazan Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Davut Gül, Ramazan Bayramı'nda şehit ailelerine ve güvenlik görevlilerine ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:05
İstanbul Valisi Gül, Ramazan Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı münasebetiyle önemli ziyaretlerde bulundu. Vali Gül, bu özel günde, polis ve jandarma görevlileri ile şehit ailelerini unutmadı.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Gül, bayramın 3. gününde Çatalca bölgesinde çeşitli noktalara ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretleri arasında İnceğiz Geri Gönderme Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çakıl Kavşağı Uygulama Noktası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yer aldı. Burada görevli personelin bayramını kutladı.

Bunun yanı sıra Vali Gül, 1998 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşen Er İlhan Sonkaya ve şehit Teğmen Pilot Mümin Demiralp'in ailelerine de misafir oldu. Ziyaretlerinde, şehit aileleri ile bayramlaşarak taziye dileklerini iletti.

Gül'e, bu anlamlı ziyaretlerinde Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Hüseyin Kemal İlday ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
2
Muş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
4
Fas'ta Gazze'ye Destek İçin 30 Şehirde Gösteri
5
Bakan Tunç'tan Boykot Çağrılarına Sert Tepki: 'Hukuka Aykırı'
6
Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı
7
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!