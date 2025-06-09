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İstanbul Valisi Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayram Coşkusunu Paylaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastalarla bayramlaştı ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 18:04
İstanbul Valisi Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Bayram Coşkusunu Paylaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayram coşkusunu paylaştı. Ziyaretinde Kardiyoloji bölümünde tedavi gören hastalarla bir araya gelen Vali Gül'e, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez ve Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı eşlik etti.

Hastalar ve refakatçilerine karanfil takdim edip bayramlarını kutlayan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tebriğini de iletti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların bayramlarını tebrik ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu: "Hastanemizin, bizlerin müdahale edebileceği, katkı sunabileceği ihtiyaçlarını başhekimimizden öğrendik. Ayrıca refakatçilerimizin ve hastalarımızın taleplerini dinledik."

Bayram sürecine de değinen Vali Gül, "Hem mesai arkadaşlarımızın hem bütün İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Hamdolsun bu 4 günlük süre içinde 7/24 hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının hiçbirinde bir aksilik olmadı. İnşallah bundan sonra da aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez ise, Vali Gül'e ziyareti için teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret...

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret...

İstanbul Valisi Davut Gül (sol 3), Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı.

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