İstanbul ve Bursa’da deniz ulaşımında fırtına engeli! Seferler iptal

Marmara bölgesinde bugün etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde eserken, özellikle İstanbul ve Bursa'da birçok vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi.

İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'nin yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek. Beşiktaş - Eyüp, Kadıköy - Eyüp ve Üsküdar - Eyüp seferlerinde ise Sütlüce ve Hasköy İskelesi'ne uğranılmayacak. Maltepe - Adalar seferleri de fırtına nedeniyle yapılamayacak.

İDO tarafından yapılan açıklamada, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği belirtildi. BUDO ise Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.