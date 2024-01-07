İstanbul ve Bursa’da deniz ulaşımında fırtına engeli! Seferler iptal
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa'da bir dizi vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi. Ulaştırma yetkilileri, olumsuz hava koşullarının seferlerde güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, yolcuların güvenliği açısından alınan bu önlemlerin geçici bir süreliğine seferlerin durdurulmasını gerektirdiğini açıkladı. İptal edilen seferlerle ilgili bilgiler haberimizde
Marmara bölgesinde bugün etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Güney ve güneybatı yönlü rüzgarlar, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şiddetinde eserken, özellikle İstanbul ve Bursa'da birçok vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi.
İstanbul'da Şehir Hatları AŞ'nin yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek. Beşiktaş - Eyüp, Kadıköy - Eyüp ve Üsküdar - Eyüp seferlerinde ise Sütlüce ve Hasköy İskelesi'ne uğranılmayacak. Maltepe - Adalar seferleri de fırtına nedeniyle yapılamayacak.
İDO tarafından yapılan açıklamada, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği belirtildi. BUDO ise Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.