İstanbul ve Kocaeli'de İş Yeri ile Araç Kurşunlandı: 5 Zanlı Tutuklandı

Pendik ve Kocaeli'deki saldırılarla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı; olaylar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:42
Soruşturma ve gözaltılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Pendik ve Kocaeli'deki şiddet eylemleriyle bağlantılı 5 zanlı yakalanarak tutuklandı. Olaylar, Pendik'te bir iş yerine yanıcı madde atılması ve kurşunlanması ile Kocaeli'de bir araca silahla ateş açılmasını kapsıyor.

Pendik'teki saldırı ve görüntüler

İnceleme, Pendik Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde kadın işletmeci K.Y.'ye ait iş yerine 14 Nisan'da yanıcı madde atılması ve dört gün sonra aynı mekanın kurşunlanmasıyla başladı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları şüphelilerin tespit edilmesinde önemli rol oynadı.

Kocaeli'deki tehdit ve kurşunlama

Soruşturma kapsamında, zanlıların 2 Ağustos'ta Kocaeli'de iş yeri sahibi H.G.'yi, "Pazartesiye kadar 2 milyon lira istiyorum. Eğer vermezseniz dükkanınızı yakarım." diye tehdit ettiği, ayrıca 7 Eylül'de Kandıra'da M.K.'nin aracının kurşunlandığı belirlendi.

Operasyon ve adli süreç

Olaylarla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan birinin farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydı

Dosyaya giren görüntülerde, şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerine yanıcı madde attığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pendik'te iş yerine yanıcı madde atılıp kurşunlanması ile Kocaeli'de araca silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

