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İstanbul ve Kocaeli'de İşlenen Cinayetlerin Zanlıları Sakarya'da Yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da işlenen cinayetlere karışan 3 zanlı Sakarya'da yakalandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:04
İstanbul ve Kocaeli'de İşlenen Cinayetlerin Zanlıları Sakarya'da Yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'daki Cinayet Olayları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 Şubat'ta alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetlerin failleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden kente giriş yapacağı ihbarı aldı.

Zanlıların Yakalanma Süreci

Sakarya'da gerçekleşen operasyon sonucunda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı. Karaman gişelerinden çıkan araçtan inerek kaçmaya çalışan B.Ş. (19) ve A.Ş. (21) ekipler tarafından suç aleti tabancayla yakalanırken, zanlılar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul’daki Bağlantılar

İstanbul'da ise 8 Şubat'ta gerçekleştirilen bir başka operasyonda, "kasten silahla öldürme" suçuna karıştığı tespit edilen M.G. (38) yakalandı. Şüpheli, Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri mevkiinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı ve olayda kullanılan silah ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Her iki olayda da yürütülen soruşturma devam etmekte olup, yetkililer, olaya karışan diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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