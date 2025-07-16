İstanbul ve Tekirdağ'da 32 Zanlı Kurşunlama Suçundan Yakalandı

İstanbul ve Tekirdağ'da Kurşunlama Operasyonu

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 32 şüpheli yakalandı. Kurşunlama olaylarının, şüphelilerin haraç almak istedikleri ancak başaramadıkları kişilere yönelik gerçekleştirildiği belirlendi.

Gözaltına Alma ve Tutuklama Süreci

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, kasten öldürme, gasp, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarından ötürü 23 olayın faili olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk aşamada kimlik bilgileri tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 16'sı tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel Harekat Destekli Operasyon

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 14 Temmuz tarihinde, Tekirdağ ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde firari şüphelilerin yakalanması için özel harekat destekli eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de yer aldığı 13 zanlı daha gözaltına alındı.

Suç Örgütü Faaliyetleri ve CCTV Kayıtları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin bir suç örgütü olarak faaliyet gösterdiği ve haraç alamadıkları kişilerin iş yerlerini kurşunlayarak sindirme yollarına başvurdukları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin 2 iş yerine silahlı saldırıda bulunması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da, tehdit ettikleri bazı kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına 32 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, Tekirdağ ile İstanbul'da "kasten öldürme", "gasp", "ruhsatsız silah bulundurma", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarından 23 olayın faili oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul ve Tekirdağ'da, tehdit ettikleri bazı kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına 32 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, Tekirdağ ile İstanbul'da "kasten öldürme", "gasp", "ruhsatsız silah bulundurma", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarından 23 olayın faili oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.