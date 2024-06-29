İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 98. Gazi Koşusu yarın başlıyor!

Gazi Koşusu, Türk at yarışçılığının en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de başlatılmasını emrettiği bu koşu, o günden bu yana büyük bir gelenek haline geldi. İlk koşuyu kazanan "Neriman" adlı safkan, Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün de izlediği bir yarışta zafer kazandı.

En İyi Performans ve Başarılar

Gazi Koşusu'nda en hızlı dereceyi "Bold Pilot" isimli safkan elde etti ve 1996 yılında tarihe geçti. Mümin Çılgın ise tarihin en çok kazanan jokeyi unvanını taşıyor, dokuz kez birincilik elde etti.

2024 Yılı Katılımcıları ve İkramiyeler

Bu yılki Gazi Koşusu'nda toplamda 23 milyon 625 bin lira ödül dağıtılacak. Birincilik ikramiyesi 13 milyon 500 bin lira olacak ve kazanan atın sahibine büyük bir ödül sunacak.

Yarışa Katılacak Safkanlar

Yarışa katılacak safkanlar arasında "Blue Sunset", "King Davut", "Mr Baybars" gibi isimler ön plana çıkıyor. Her biri yetenekleri ve geçmiş başarılarıyla yarış severleri heyecanlandırıyor.