Bist 100
10.647,91 0%
DOLAR
32,88 -0,25%
EURO
35,18 -0,54%
ALTIN
2.438,47 -0,29%

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 98. Gazi Koşusu yarın başlıyor!

İstanbul'un seçkin at yarışı etkinliği Gazi Koşusu, yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Bu yılki koşuda, üç yaşlı safkan İngiliz atları 2,400 metrelik çim pistte yarışacak. Kayıtlı 22 safkanın katılacağı bu prestijli etkinlikte heyecan dorukta.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:26
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak 98. Gazi Koşusu yarın başlıyor!

Gazi Koşusu, Türk at yarışçılığının en önemli etkinliklerinden biri olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de başlatılmasını emrettiği bu koşu, o günden bu yana büyük bir gelenek haline geldi. İlk koşuyu kazanan "Neriman" adlı safkan, Atatürk'ün ve İsmet İnönü'nün de izlediği bir yarışta zafer kazandı.

En İyi Performans ve Başarılar

Gazi Koşusu'nda en hızlı dereceyi "Bold Pilot" isimli safkan elde etti ve 1996 yılında tarihe geçti. Mümin Çılgın ise tarihin en çok kazanan jokeyi unvanını taşıyor, dokuz kez birincilik elde etti.

2024 Yılı Katılımcıları ve İkramiyeler

Bu yılki Gazi Koşusu'nda toplamda 23 milyon 625 bin lira ödül dağıtılacak. Birincilik ikramiyesi 13 milyon 500 bin lira olacak ve kazanan atın sahibine büyük bir ödül sunacak.

Yarışa Katılacak Safkanlar

Yarışa katılacak safkanlar arasında "Blue Sunset", "King Davut", "Mr Baybars" gibi isimler ön plana çıkıyor. Her biri yetenekleri ve geçmiş başarılarıyla yarış severleri heyecanlandırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek promosyonda baş döndüren rakam! 43.300 TL tek seferde hesaplara yatırılacak

Kamu kurumlarına memur alımı başladı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor

Bankamatiklerden para çekene 23.000 TL'lik büyük jest! Başvuru yapana mutlaka veriliyor

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! A'dan Z'ye tüm emeklilere 20.000 TL ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Yüksek promosyonda baş döndüren rakam! 43.300 TL tek seferde hesaplara yatırılacak

Kamu kurumlarına memur alımı başladı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor

Altın biriktirenlere hayati uyarı! O tarihte altın fiyatları rekordan rekora koşacak

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı! En az lise mezunu olanlara büyük fırsat

Vakıfbank son fırsatı duyurdu! Bunu yapanlara 10.000 TL acil destek ödemesi

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kesenin ağzını açtı! A'dan Z'ye tüm emeklilere 20.000 TL ödeme

Geç kalan emekli dizlerini dövecek! Emekliye tek seferlik 3000 TL destek ödemesi!

Emeklinin cebi 5000 TL ödemeyle ferahlayacak! Maaşı yetmeyen emekli hemen başvurabilir

Nissan ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! O modelinde kaçmaz fırsat

Karpuz ve kavun çekirdeğini çöpe atanlar çok üzülecek! Bu faydasını daha önce hiç duymadınız

Bankamatiklerden para çekene 23.000 TL'lik büyük jest! Başvuru yapana mutlaka veriliyor

10 bankadan gece yarısı emekli kararı! Sabah 07.00'dan itibaren geçerli olacak