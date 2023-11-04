İstanbullulara kötü haber: Hafta sonu sağanak var!

İstanbul ve Karadeniz'de yağışların şiddeti vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. AKOM, İstanbul için ciddi uyarıda bulunurken, yetkililer ani sağanak yağış nedeniyle halkın "önlem alması" gerektiğini söyledi. AKOM'un mevcut değerlendirmesine göre bugün güneybatı rüzgarı etkisini güçlendirecek ve Pazar günü kentten çıkacak.

İstanbullulara kötü haber: Hafta sonu sağanak var!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AFAD) son değerlendirmesinde bugün güneybatı rüzgarlarının etkisi güçleneceğini bildirdi. Haxırlanan raporda 4 Kasım Cumartesi akşamı fırtına ve şiddetli yağmur beklenirken Pazar günü kentte yağmur etkili olacak.

İBB'den yapılan açıklamada, ekibin olası şiddetli hava koşullarıyla başa çıkmak için görevlendirildiği belirtildi. 5 Kasım Pazar gününe kadar rüzgar veya yağmur olmayacak. AKOM, sosyal medya hesaplarına sabitlediği bir mesajda, tedbirlerin hayat kurtaracağını söyledi.

İstanbullulara kötü haber Hafta sonu sağanak var!

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