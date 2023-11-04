Haberler

Gündem

İstanbullulara kötü haber: Hafta sonu sağanak var!

İstanbullulara kötü haber: Hafta sonu sağanak var! İstanbul ve Karadeniz'de yağışların şiddeti vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. AKOM, İstanbul için ciddi uyarıda bulunurken, yetkililer ani sağanak yağış nedeniyle halkın "önlem alması" gerektiğini söyledi. AKOM'un mevcut değerlendirmesine göre bugün güneybatı rüzgarı etkisini güçlendirecek ve Pazar günü kentten çıkacak.