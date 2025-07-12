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İstanbullulardan 'Terörsüz Türkiye' İçin Destek: Ay Yıldızlı Bayraklar Şehri Sardı

İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla cadde ve binalarında ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 22:23
İstanbullulardan 'Terörsüz Türkiye' İçin Destek: Ay Yıldızlı Bayraklar Şehri Sardı

Türkiye genelinde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' projesine İstanbul’dan büyük bir destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla süslenmesi, şehirde geniş yankı buldu.

Erdoğan, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda “Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.” diyerek vatandaşlardan destek istedi.

Bu çağrının ardından, İstanbul genelinde birçok vatandaş evlerinde ve iş yerlerinde Türk bayrakları astı. Kentin çeşitli meydan ve caddelerinde de ay yıldızlı bayrakların dalgalandığı gözlemlendi.

Fatih ilçesinde, hem evlerde hem de siyasi parti temsilciliklerinde Türk bayrakları yer aldı. Ayrıca, Sultanbeyli Belediyesi ilçe sakinlerine ve esnafa bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Esnaf, bayrakları dükkanlarının girişlerine, vitrinlerine ve tabelalarına astı.

Bağcılar Belediyesi de ilçedeki ana arterler, meydanlar ve caddeleri bayraklarla donatırken, belediye binası başta olmak üzere tüm tesislerin girişlerine Türk bayrakları yerleştirildi.

İstanbul’un çeşitli noktalarında dalgalanan bu bayraklar, milli birlik ve beraberliğin güçlü bir sembolü olarak dikkatleri çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı İstanbul'da yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı İstanbul'da yankı buldu.

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