İstanbulluların çilesi bitiyor! Canlı yayında 'hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdiler

Yerele seçimlere çok az bir süre kala Ak parti İstanbul Büyük Şehir Belediyesi adayı Murat Kurum seçim için ısınma turlarına başladı. Detaylar haberimizde…







İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM YENİ METRONUN AYRINTILARINI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadıköy'de STK temsilcileri ve kamuoyu önderleriyle bir araya geldi. Kurum konuşmasında, "Hadi AK Parti'nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari elinizi vicdanınıza koyun" dedi ve şunları söyledi: "CHP'nin kalesi diye adlandırılan birçok ilçemize gidiyoruz; Orada CHP'li seçmenlerimizden duyduğumuz bir şey var; "Bir dönem bu şehri AK Parti'ye teslim etsek de biraz proje yapsalar, yolumuzu, suyumuzu düzeltseler, sonraki seçimde yine CHP'ye veririz” diyorlar. Biz de şöyle dedik: "Siz bir dönem AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na belediyeyi teslim edin. Biz projelerimizle sizde öyle bir alışkanlık yaparız ki bizden bir daha asla vazgeçemezsiniz" diyoruz.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim faaliyetleri kapsamında Kadıköy'de STK temsilcileri ve kamuoyu önderleriyle bir araya geldi. Program çerçevesinde düzenlenen organizasyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da eşlik etti. Kurum ve Işıkhan organizasyonda bir konuşma yaptı.

Kurum, "Kadıköy, İstanbul geçtiğimiz beş yılda çok vakit kaybetti. Mevcut yönetim, hala, İstanbul'un gerçek gündeminden kaçarak insanımızın vaktini harcamaya devam ediyor. Kadıköy'e bir tane spor sahası açamamışsınız, hayvan bakım merkezi kuramamış, trafiği yönetememişsiniz, bir yuvayı bile yenilememişsiniz. Hala yok Cumhurbaşkanı şöyle dedi, yok hükümet böyle yaptı diyorlar. Arkadaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayıydınız, 28 Mayıs'ta cevabınızı aldınız. İstanbul dışında her türlü gündem peşinde koşuyorsunuz, milletin mührünü 28 Mayıs'ya gördünüz. Sahte gündemleri, maskeli pazarlıkları, sözde halkçılığı bırakın. Aklınız fikriniz hep İstanbul'un dışında. Artık İstanbul'a dönün ayanaya bakın, kendinizle yüzleşin. Ben 5 yılda bu millet için, İstanbul için ne yaptım diye sorgulayın. Bu kadar vaat verip, İstanbul'u metro ağı ile öreceğim deyip, yeşil alanlarla donatacağım deyip bu sözlerin hiçbirini gerçekleşmediğini göreceksiniz. Kusura bakmayın yönetemediniz, yönetemiyorsunuz, 31 Mart'tan sonra da zaten böyle bir fırsatınız olmayacak. Geçti Bolu'nun pazarı derler ya o pazar geçti. Mevcut CHP'li İBB yönetim ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi Kadıköy için verdikleri sözleri tutmadı. Ya burası Kadıköy, Kadıköy Fenerbahçe'nin, sarı kanaryanın şehri, sporun merkezi. Ama gelin bakın ki, bugün Kadıköy'ümüzde yapılmış tek bir kapalı spor salonu bile yok." İfadelerini kullandı.

"KADIKÖY İÇİN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN"

Kurum, "Hadi AK Parti'nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari elinizi vicdanınıza koyun. Kadıköy'e yakışmayan bu manzarayı değiştirin. Dert yok, hani dert insanı yollara düşürürmüş ya biz dertliyiz. Bir hikâye anlatayım; CHP'nin kalesi diye adlandırılan birçok ilçemize gidiyoruz. Orada CHP'li seçmenlerimizden duyduğumuz bir şey var. Orada bize "Bir dönem bu şehri AK Parti'ye teslim etsek de biraz proje yapsalar, yolumuzu suyumuzu düzeltseler, sonraki seçimde yine CHP'ye veririz" diyorlar. Biz de onlara cevaben "Siz bir dönem AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na belediyeyi teslim edin. Biz projelerimizle sizde öyle bir alışkanlık yaparız ki bizden bir daha asla vazgeçemezsiniz" diyoruz.

"İSTANBUL HALKI HOR GÖREN ELİTİST YAKLAŞIMLARLA ÇOK ZAMAN KAYBETTİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "31 Mart akşamı Aziz İstanbul'daki 5 yıllık 'fetret devri' inşallah Murat Başkanımla son bulacaktır. Bakanımızın İstanbul'a kaybettiği yıllarını geri kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Beş yıl kardeşlerim. Popülist politikalarla, halkı hor gören elit yaklaşımlarla İstanbul çok zaman kaybetti. AK partinin gerçek belediyecilik ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden İstanbul ne yazık ki 5 yıl mahrum kaldı. Dünyanın merkezi İstanbul'umuzun bunu hak etmediğini düşünüyorum. Murat Kurum Bakanımızın İstanbul'da hizmet kalitesini en yükseğe çıkaracağına inanıyoruz. Bakanımız biliyorsunuz çevre ve şehircilik alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen tecrübeli isimlerden birisidir. Kentsel dönüşüm noktasında bizim şehirlerimizin ve ilçelerimizin dilinden anlayan, şehrin ihtiyaçlarını, eksiklerini, potansiyelini bilen vizyon sahibi tecrübeli idarecilere ihtiyacımız var." İfadelerine yer verdi.