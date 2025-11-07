İstihdam Buluşmaları Malatya Başlıyor

Malatya'da iş arayanlarla işverenleri buluşturan 'İstihdam Buluşmaları Malatya' 11 Kasım'da Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda açılıyor; fuar iki gün sürecek.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:24
Yerel istihdamı güçlendirmek ve Malatya’nın iş gücü potansiyelini harekete geçirmek amacıyla düzenlenen "İstihdam Buluşmaları Malatya" kapılarını açıyor. Etkinlik, iş arayanlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturarak bölgesel istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Organizatörler ve amaç

Program, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Malatya Toplum Merkezi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Etkinlik, yalnızca bir kariyer fuarı olmanın ötesinde, Malatya’nın ekonomik geleceğine katkı sağlayacak güçlü bir iş birliği platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik detayları

Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenecek organizasyon, 11 Kasım Salı günü saat 10.00'da yapılacak törenle açılacak ve iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Katılımcılara sunulan fırsatlar

Fuar süresince katılımcılar, uzmanlar eşliğinde mülakatlara katılma, iş başvurularını doğrudan firmalara iletme ve kariyer planlaması konusunda danışmanlık alma imkânına sahip olacaklar. Organizasyon, hem iş arayanların hem de işverenlerin doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Malatya’daki iş piyasasını canlandırmayı amaçlayan bu etkinlik, yerel istihdam ağlarını genişletmek ve nitelikli iş gücünü bölgeyle buluşturmak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

