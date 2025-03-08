İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Yürüyüşüne İzin Verilmedi

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:55
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, buradan Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasında, kadın haklarına dikkat çekildi.

Ancak açıklama sonrası bazı kişilerin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Bu durum, etkinliğin güvenlik güçleri tarafından yakından takip edildiğinin bir başka örneği oldu.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın, Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki tedbirleri yerinde denetleyerek, önlemler için gerekli talimatları verdiği öğrenildi. Beyoğlu Kaymakamlığı ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçe genelinde yapılmak istenen tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen...

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sol 2), Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki tedbirleri yerinde denetleyerek, önlemler için gerekli talimatları verdi.

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen...

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları araç ve yaya trafiğine kapattı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sol 2), Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki tedbirleri yerinde denetleyerek, önlemler için gerekli talimatları verdi.

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