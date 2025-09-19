İstinaf, İmamoğlu'nun YSK Üyelerine Hakaret Cezasını Hukuka Uygun Buldu

İstinaf, İmamoğlu kararını hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Kararın gerekçesi ve hüküm

Daire, 2019'daki bir basın açıklaması nedeniyle yargılanan İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 14 Aralık 2022 tarihinde verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına ilişkin dosya incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa dair hukuka aykırılık, delil veya işlem eksikliği bulunmadığı kanaatine varıldı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verildi.

Kararda ayrıca, TCK'nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında bir hesaplama hatası yapıldığı, netice olarak cezanın 1 yıl 19 ay 15 gün olması gerekirken yanlış hesaplama sonucu 2 yıl 7 ay 15 gün olarak gösterildiği tespit edildi. Bu hesaplama hatası dışında usule ve esasa ilişkin eksiklik bulunmadığı vurgulandı.

Daire, istinaf başvurusunu esastan reddederek kararı onadı; kararın Yargıtay'da temyiz yolu açık tutuldu.

Uygulanan diğer hükümler

Onanan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını içeren TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Son sözü Yargıtay verecek.

Dava geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK Başkanlığı tarafından verilen suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. İddianamede, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği ve yenilenen seçimde başkan seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, eylemin kamu görevlisi olarak ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu değerlendirilmiş; İmamoğlu hakkında o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022'de sanığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış ve TCK 53/1'in uygulanmasına karar vermişti. Kararın ardından hem cumhuriyet savcısı hem de sanığın avukatları karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımıştı.

Not: Dosya hakkındaki nihai karar Yargıtay tarafından verilecek.