İSTOÇ'ta Dükkan Yangını Söndürüldü: 17 İşletme Zarar Gördü

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde plastik ürünler satan dükkanda çıkan yangın söndürüldü; 17 işletme zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:09
10. adadaki plastik ürünler satan dükkanda başladı, itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

ağcılar'da, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ticaret merkezinin 10. adasında plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı. Zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın sırasında bazı iş yerlerinde kısmi çökmeler meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve şu anda yangın kontrol altında; ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül bölgeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül, gazetecilere şunları söyledi: "Toplamda 17 işletme zarar gördü. Bunların bazılarının cephesi yanmış. Bazılarının, görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu anda yangın kontrol altında. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor."

