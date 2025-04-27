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İsveç'te 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Bayramı Etkinliği Düzenlendi

İsveç'te Botkyrka Türk Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliği büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 17:15
İsveç'te 23 Nisan Coşkusu: Çocuk Bayramı Etkinliği Düzenlendi

İsveç'te Çocuk Bayramı Sevinci

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Botkyrka Türk Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Fittja bölgesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğe; Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Büyükelçilik Basın Müşaviri Coşkun Uçakkuş, Eğitim Müşaviri Ümare Altun ve pek çok Türk ve İsveç STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, Türkiye ve İsveç milli marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Tezel, etkinliği düzenleyen dernek temsilcilerine teşekkür ederken, kalabalık katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tezel, "Vatandaşlarımızı burada görmekten mutluluk duydum. İnşallah bu tür etkinliklerimiz çoğalarak devam eder, bizler de destekleriz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yatırım: Çocuklar

Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, 23 Nisan'ı kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek, “TBMM'nin açılışını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı gururla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da verdiğimiz önemin bir parçası olarak böyle bir etkinlik düzenlemeyi uygun bulduk.” şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik İçin Etkinlikler Devam Edecek

Botkyrka Türk Kültür Derneği Kadınlar Kolu Başkanı Figen Pınar ise, dernek olarak ilk kez böyle bir etkinlik organize ettiklerini vurgulayarak, bu tür milli ve manevi değeri yüksek günlerde farklı etkinliklerle vatandaşların kaynaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinlikte, Türk mutfağından çeşitli yemeklerin sergilendiği stantlar büyük ilgiyle karşılandı. Ayrıca Türkçe şiir okuyan çocuklara özel armağanlar takdim edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Botkyrka Türk Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Botkyrka Türk Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Botkyrka Türk Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Botkyrka Türk Kültür Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi.

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