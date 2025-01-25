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İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: Soykırım Suçlamasıyla İsrailli Yetkililerin Yargılanması İsteniyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen protesto, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrailli yetkililerin yargılanmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:51
İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: Soykırım Suçlamasıyla İsrailli Yetkililerin Yargılanması İsteniyor

Stockholm'de Filistin'e Destek Protestosu

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Gazze'deki soykırım iddiaları nedeniyle yüzlerce protestocu bir araya geldi. Protestocular, İsrail'in Filistin halkı üzerindeki eylemlerini kınayarak, başta Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant olmak üzere İsrailli yetkililerin yargılanmasını talep ettiler.

Gösterinin Detayları

Odenplan bölgesinde toplanan kalabalık, çeşitli pankartlar taşıdı. Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" ve "Sonsuza kadar Filistin" ifadeleriyle desteklerini dile getirdiler. "Filistin'e özgürlük" sloganları atan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne kadar yürüdü.

Katılımcıların Görüşleri

Gösteriye katılan Hokan Larsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki soykırımın sorumlularının ciddiye alınması ve adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Larsson, özellikle Netanyahu ve Gallant'ın cezalandırılması gerektiğine dikkat çekerek, soykırım suçları işlemiş kişilerin ceza almasını talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de işledikleri soykırım nedeniyle İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleyen yüzlerce kişi, Gazze'de işledikleri soykırım nedeniyle İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

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