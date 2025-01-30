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İsveç'te Kur'an-ı Kerim Provokatörü Salwan Momika Vurularak Öldürüldü

Salwan Momika, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle tanınırken, İsveç'te silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:10
İsveç'te Kur'an-ı Kerim Provokatörü Salwan Momika Vurularak Öldürüldü

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonları Sonrası Öldürüldü

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile adını duyuran Salwan Momika, vurularak hayatını kaybetti. Aftonbladet gazetesinin aktardığına göre, 38 yaşındaki Momika, Södertälje'deki bir apartman dairesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Canlı Yayında Saldırı

Salwan Momika, Tiktok'ta canlı yayın yaparken, evinde silahlı bir saldırıya uğradı. Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, Momika’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olayın failini yakalamak için operasyon başlatıldı.

Yargılanma Süreci Devam Ediyordu

Momika, 16 Ocak’ta başlayan duruşmalarda, Iraklı Salwan Najem ile birlikte nefret suçu işlemekle suçlanıyordu. Stockholm Bölge Mahkemesi, her iki sanığın dört ayrı Kur'an-ı Kerim yakma olayında etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçları işlediklerine hükmetti.

Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemleri

Momika ve Najem, 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde Kurban Bayramı'nın ilk gününde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim’i ateşe vermişti. Daha sonrasında, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ve İsveç Parlamentosu önünde de benzer eylemler gerçekleştirdiler. Momika, 24 Ağustos 2023'te tekrar Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakarken, 3 Eylül'de Malmö'de bu tür eylemlerine devam etti.

Son olarak, 21 Ekim 2023'te Stockholm'deki bir İsrail destek mitinginde hem Kur'an-ı Kerim hem de Filistin bayrağını yaktı. Momika'nın öldürülmesi, tüm bu tartışmalı eylemlerin ardından gelen trajik bir olay olarak kaydedildi.

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