İsveç'te Türk Diasporasının 60. Yılı Stockholm'de Kutlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'den İsveç'e göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Stockholm'de "Türk Diasporasının 60. Yılı" programını gerçekleştirdi.

Hilton otelinde düzenlenen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile davetliler katıldı.

Turus: Yurt dışındaki vatandaşlar Türkiye'nin ayrılmaz parçası

Abdulhadi Turus, konuşmasında Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarını her zaman ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurguladı. Turus, YTB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2010'da kurulduğunu hatırlatarak, Başkan Erdoğan'ın yurt dışındaki vatandaşların taleplerine yönelik hassasiyetine dikkat çekti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki hassasiyetleri herkesin malumudur. Bizler de başkanlık olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerinin korunması ve bunların daha da ileri taşınması için yoğun bir gayret içindeyiz."

Turus sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Azim, sabır ve inanç sayesinde kalıcı bir topluluk ve iki ülke arasında güçlü bir bağ bugün dimdik ayakta duruyor. 60 yıl önce yola çıkan insanımız, yalnızca bir ülkeye değil, yeni bir hayata ve yeni bir geleceğe adım attı. İlk kuşak için bu geçici, önce kendi geçimini sağlayacak, memleketindeki ailesine bakabilecek bir iş arayışıydı. Ama zamanla yaşamın tamamının bir araya geldiği, emeğin derinleştiği, ailelerin buluştuğu ve sonuçta İsveç’te kök salan bir Türk toplumu ortaya çıktı. Bu toplumun temelinde yatan sadece çalışkan eller değil, aynı zamanda geleceğe dair umut ve inançtır."

Bakan Işıkhan: Asırlık dostluk 60 yılda pekişti

Vedat Işıkhan da konuşmasında, "Türkiye ile İsveç arasında asırlar önce başlayan dostluğun altmış yıl önce emekle, alın teriyle ve cesaretle pekiştiği" değerlendirmesinde bulundu. Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı Vizyonu' ile taçlandıran saygı değer cumhurbaşkanımızın da sizlere en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Tam altmış yıl önce, umutla ve cesaretle bu topraklara adım atan, yeni bir hayat kurmak için büyük fedakarlıklarda bulunan ilk kuşak vatandaşlarımızdan ahirete irtihal edenleri rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu özel günü, sadece geçmişi hatırlamak için değil geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı ve umutlarımızı yeniden tazelemek için de çok kıymetli bir fırsat olarak görüyoruz."

Işıkhan, İsveç'teki Türk toplumunun hem Türkiye’nin gurur kaynağı hem de İsveç toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Ekonomiden sanata, bilimden spora kadar pek çok alanda gösterdiğiniz başarılar bizleri daima gururlandırıyor" dedi.

Programda sergiler, belgesel ve kültürel sunumlar yer aldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ise 1965 yılından itibaren Türkiye'den gelen vatandaşların İsveç'e çeşitlilik kattığını, kültür, ekonomi ve siyasi konularda katkı verdiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında, AA kameramanı Orhan Karan'ın 60 parçadan oluşan fotoğraf sergisi

ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve Türkiye ve İsveç arasındaki 60 yılı anlatan belgesel film gösterildi. Sanatçı Nazım Onay korosuyla birlikte Türk ezgilerinden derlemeler sundu.

Ayrıca, Almanya'da doğup büyüyen Mustafa İyi'nin derlediği İsveç Türk Diaspora Atlası kitabı misafirlere dağıtıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'den İsveç'e göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Stockholm'de, "Türk Diasporasının 60. Yılı" programını gerçekleştirdi.