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İsveç’teki Okul Saldırısında Ölülerin Çoğu Göçmen Kökenli

Örebro'daki okul saldırısında ölen 10 kişiden 8'i göçmen kökenli. Saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:32
İsveç’teki Okul Saldırısında Ölülerin Çoğu Göçmen Kökenli

İsveç'in Örebro Kentinde Trajik Okul Saldırısı

İsveç'in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10 olarak kaydedildi. Bu ölülerden 8'inin göçmen kökenli olduğu, 2'sinin ise İsveç vatandaşı olduğu bildirildi.

Psikolojik Rahatsızlık ve Saldırganın Kimliği

Stockholm polisinden alınan bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren 35 yaşındaki İsveç vatandaşı Rickard Andersson'un psikolojik sorunları olduğu kaydedildi. Saldırganın evinde yapılan aramada, belli bir ideolojik bağlantıya rastlanan yazı ve dijital materyallerin bulunmadığı belirtildi.

Ölenlerin Kimlikleri ve Cinsiyet Dağılımı

Örebro polisinin açıklamasına göre, saldırıda ölümlerin 7'si kadın, 3'ü erkek olarak belirlenmiştir. 8 göçmen kökenli kurbandan 2'sinin Suriye vatandaşı, diğerlerinin ise Eritre, İran, Bosna Hersek, Somali, Afganistan ve Irak vatandaşı olduğu bilgisi verildi. Ölenlerden 2'sinin İsveç vatandaşı olduğu da kaydedildi.

Olayın Gelişimi ve Kamu Tepkisi

Saldırı, 4 Şubat tarihinde Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsünde saat 12.30'da gerçekleşmiştir. Olayda saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsveç medyasında, saldırganın "Avrupa’dan defolun" diyerek etrafa ateş açtığı görüntüleri yayımlandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, okul saldırısına yönelik yaptığı açıklamada, "İsveç tarihindeki en kötü katliam" olarak nitelendirdi. Başbakan, birliğe vurgu yaparak, "Göçmen kökenli insanlarda bu durum, özel bir kırılganlık duygusuna neden oldu." ifadelerini kullandı.

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