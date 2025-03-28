İsveçli Kaj Joakim Medin, Terör Örgütü Üyeliğinden Tutuklandı

İsveçli Medin, Türkiye'de Tutuklandı

İstanbul'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kaj Joakim Medin,

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Medin'in, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerince gerçekleştirilen bir eylemin organizasyonunda yer aldığı tespit edildi.

Soruşturma Süreci

13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli belirlendi. Medin'in, özellikle eylemi düzenleyen ve sosyal medyada yayımlayan kişi olarak tanımlandığı aktarılmakta.

Emniyet güçleri, hakkında yakalama kararı olan Medin'in, ülkeye giriş yaptığını belirledikten sonra İstanbul'da gözaltına aldı. Medin'in, İsveç'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu ve Stockholm'deki protestonun medyaya yansımasında rol oynadığı ortaya çıktı.

Geçmişteki Faaliyetleri

İddia edilen bilgilere göre, Medin'in Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunduğu ve 2014'te Kandil, 2016'da Diyarbakır ve 2017'de Erbil'e seyahatler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu seyahatler sırasında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Ayrıca, sosyal medya hesabında PKK/YPG'ye ait içerikler ve örgütsel eylemlerle ilgili paylaşımlar yaptığı biliniyor. Video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.