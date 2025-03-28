DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.195.084,6 -0,51%

İsveçli Kaj Joakim Medin, Terör Örgütü Üyeliğinden Tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan İsveç vatandaşı Medin, Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:37
İsveçli Kaj Joakim Medin, Terör Örgütü Üyeliğinden Tutuklandı

İsveçli Medin, Türkiye'de Tutuklandı

İstanbul'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kaj Joakim Medin,

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Medin'in, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyelerince gerçekleştirilen bir eylemin organizasyonunda yer aldığı tespit edildi.

Soruşturma Süreci

13 Ocak 2023 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli belirlendi. Medin'in, özellikle eylemi düzenleyen ve sosyal medyada yayımlayan kişi olarak tanımlandığı aktarılmakta.

Emniyet güçleri, hakkında yakalama kararı olan Medin'in, ülkeye giriş yaptığını belirledikten sonra İstanbul'da gözaltına aldı. Medin'in, İsveç'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu ve Stockholm'deki protestonun medyaya yansımasında rol oynadığı ortaya çıktı.

Geçmişteki Faaliyetleri

İddia edilen bilgilere göre, Medin'in Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunduğu ve 2014'te Kandil, 2016'da Diyarbakır ve 2017'de Erbil'e seyahatler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu seyahatler sırasında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Ayrıca, sosyal medya hesabında PKK/YPG'ye ait içerikler ve örgütsel eylemlerle ilgili paylaşımlar yaptığı biliniyor. Video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
2
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri Ramazan'ın Son Teravih Namazını Kıldılar
3
Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Yıldırımgeç, Ramaphosa'ya Güven Mektubunu Sundu
4
Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor
5
Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı
6
Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı
7
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği