İsviçre Büyükelçisi Scheurer, Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

İsviçre Büyükelçisi Scheurer'den Önemli Adım

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Türk Kızılay'a gerçekleştirdiği kan bağışı ile dikkat çekti. Bilinçlendirme amacıyla Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret eden Büyükelçi, eşi ve büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte bu anlamlı etkinliğe katıldı.

Bağışın Önemi Vurgulandı

Kan bağışı sırasında konuşan Scheurer, herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekerek, "Çünkü bu bir hayat meselesi. Kan bağışı, iyileşme sürecinde kritik öneme sahip. Bu, hayat kurtarmanın ilk adımıdır." şeklinde ifadelerde bulundu.

Eşinin Beğenisi ve Kızılay Yetkilisinin Açıklamaları

Büyükelçi Farin Scheurer de Türkiye’de kan bağışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ise, "Her insanın ihtiyaç duyabileceği kan, insan kaynaklı bir ilaçtır. Kızılay'ın kan hizmetleri, en önemli faaliyet alanlarımızdandır. Bugün burada İsviçre Büyükelçisi Scheurer'i ağırlamak bizim için bir onur. Bu etkinlik, Türkiye ve İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına denk gelen bir etkinlik dizisinin başlangıcını simgeliyor." dedi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer (solda) ve eşi ile büyükelçilik çalışanları, kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve kan bağışında bulunmak için Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret etti.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer (solda) ve eşi ile büyükelçilik çalışanları, kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve kan bağışında bulunmak için Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret etti.