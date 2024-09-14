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İsviçre'de Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi

İsviçre'nin dağlık bölgelerinde etkili kar yağışı çığ riskini artırdı. Yetkililer halka uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:08
İsviçre'de Yoğun Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesi

İsviçre'deki Çığ Tehlikesi Artıyor

İsviçre'nin dağlık alanlarında yaşanan yoğun kar yağışı çığ tehlikesini beraberinde getirdi. Ülke genelinde eylül ayının ilk yarısında ölçülen en düşük sıcaklıklar, kış şartlarının gelip çattığını gösteriyor.

Meteorolojik Uyarılar

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss) tarafından yapılan açıklamada, Alpler ve çevresindeki alanlarda kar yağışının süreceği belirtildi. Açıklamanın devamında, özellikle Alplerin kuzey yamaçları, Graubünden ve Valais kantonlarında kar kalınlığının hızla arttığı ifade edildi. Bu bölgelerde çığ riski, 4. seviye ile ‘yüksek risk’ olarak değerlendirildi.

Halkın Dikkatine

Gelişen kar yağışları nedeniyle halk, çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Önümüzdeki saatlerde Alplerin orta kesimlerine ve doğu kuzey yamaçlarına 1400 ila 1800 metre yükseklikte 5 ila 15 santimetre yeni kar yağması bekleniyor.

Önemli Gelişmeler

Graubünden ve Valais kantonlarındaki bazı ölçüm istasyonlarında, eylül ayının ilk yarısı için en düşük sıcaklıklar kaydedildi. Bu iki kanton, yoğun kar yağışının en fazla görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. Graubünden yetkilileri, bölgedeki bazı dağ yollarının çığ tehlikesi sebebiyle kapatıldığını duyurdu ve sürücülerin alternatif yollar kullanmalarını tavsiye etti.

Yetkililer, dağ evleri ve kayak merkezlerine giden yolların sıkı denetim altında olduğunu ve çığ tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

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