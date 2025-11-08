İsviçre Değil Sakarya: Sultanpınar Yaylası Sonbaharda Renk Cümbüşü

Sonbaharın büyüleyici tonları yaylaya hayat veriyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yer alan Sultanpınar Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta bir renk şölenine dönüştü. Doğal güzellikleri, temiz havası ve huzur veren atmosferiyle yayla, kamp ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 500 metre yükseklikte bulunan Sultanpınar Yaylası’nda ağaçlar sarı, turuncu ve kızılın çeşitli tonlarına bürünürken ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Renklerin dans ettiği bu görsel şölen izleyenleri büyüledi.

Her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan yayla, özellikle hafta sonları doğayla baş başa kalmak isteyen kampçılar ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geliyor. Sessizliği, temiz havası ve kartpostallık manzaralarıyla Sultanpınar, ziyaretçilere unutulmaz anlar sunuyor.

Yılın her döneminde farklı güzellikler sergileyen Sultanpınar Yaylası, sonbaharda doğanın tüm renklerini aynı tabloda buluşturarak ziyaretçilere büyüleyici bir görsel şölen yaşatıyor.

