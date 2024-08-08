Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsviçre'den İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki: Açlık Savaş Suçudur

İsviçre, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Gazze'deki açlığa ilişkin sözlerine sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:20
İsviçre'den İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki: Açlık Savaş Suçudur

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

İsviçre, 2 milyon Gazzeli'nin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ifade eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yanıt verdi.

Uluslararası İnsan Haklarına Çağrı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarını kabul edilemez buldu. Bakanlık, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla İsrail hükümetine uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur" denildi.

Smotrich'in Tartışmalı Açıklamaları

Smotrich, 5 Ağustos'ta Israel Hayom tarafından düzenlenen bir konferansta Gazze'ye yapılan insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, "Gazzelilerin açlıktan ölmesi meşrudur" ifadelerine yer vermiş ve bu durumu, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin veremez" şeklinde gerekçelendirmişti.

Gazze Üzerindeki Denetim Talepleri

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, Gazze Şeridi'nin kontrol altına alınmasına vurgu yaparak bu bölgedeki durumu şiddetle savunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat