İsviçre'den İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki: Açlık Savaş Suçudur

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

İsviçre, 2 milyon Gazzeli'nin açlıktan ölmesinin "haklı" olabileceğini ifade eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yanıt verdi.

Uluslararası İnsan Haklarına Çağrı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarını kabul edilemez buldu. Bakanlık, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla İsrail hükümetine uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur" denildi.

Smotrich'in Tartışmalı Açıklamaları

Smotrich, 5 Ağustos'ta Israel Hayom tarafından düzenlenen bir konferansta Gazze'ye yapılan insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, "Gazzelilerin açlıktan ölmesi meşrudur" ifadelerine yer vermiş ve bu durumu, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin veremez" şeklinde gerekçelendirmişti.

Gazze Üzerindeki Denetim Talepleri

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, Gazze Şeridi'nin kontrol altına alınmasına vurgu yaparak bu bölgedeki durumu şiddetle savunmuştur.