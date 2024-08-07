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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Orta Doğu Gerginliğine Dikkat Çekti

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Orta Doğu'daki artan gerginlik nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:31
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Orta Doğu Gerginliğine Dikkat Çekti

İsviçre, Orta Doğu'daki Gerginliklere Dikkat Çekiyor

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Orta Doğu'daki artan gerginliğin yaratabileceği yüksek riskler hakkında endişelerini dile getirdi.

Telefon Görüşmesi

Cassis, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını X sosyal medya platformunda paylaştı.

Cassis, görüşmede gerginliklerin azaltılması adına diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Gerginliğin sona ermesi için itidalli ve ılımlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

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