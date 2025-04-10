İsviçre-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılında Sergi ve Konser Düzenlendi

İsviçre-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. Yılı Kutlandı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği, İsviçre ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla, anlam dolu bir etkinlik organize etti. Geçtiğimiz günlerde Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen fotoğraf sergisi ve konser ile bu özel gün kutlandı.

“Ankara'daki İsviçre İzleri” Sergisinin Açılışı

Serginin başlığı, “Ankara'daki İsviçre İzleri” olarak belirlendi ve burada, İsviçreli fotoğrafçı Annemarie Schwarzenbach'ın 1933'te Ankara'da çektiği fotoğraflar sergilendi. Sergi, Burçak Yakıcı tarafından küratörlüğü yapıldı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Konuşmasında, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin diplomatik, ekonomik, kültürel ve bilimsel paylaşımlarla sürdürüldüğünü vurguladı.

Dostluğun Önemi Vurgulandı

Bakan Cassis, dostluk anlaşmasının 100. yılının tarihsel bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Dostluk; anlaşmaların yanı sıra hikayeler ve resimlerle de elde edilir.” dedi. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, diplomasi, bilim ve kültür alanlarında derinleştiğine dikkat çekti.

Kültürel Etkileşim ve İşbirliği

Bakan Göktaş da, “Burada sadece diplomatik ilişkileri değil, yüzyıllık bir dostluğun kutlamasını yapıyoruz.” ifadesini kullandı. Türkiye ve İsviçre’nin, uluslararası barış ve istikrar adına benzer vizyonlara sahip olduğunu dile getirerek, işbirliklerini artırma hedefini vurguladı.

Konserde Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Etkinlik, Joanna Goodale ve Layla Ramezan isimli ünlü İsviçreli piyanistlerin performansıyla taçlandırıldı. Konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, İsviçre ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde fotoğraf sergisi ve konser programı düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, İsviçre ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde fotoğraf sergisi ve konser programı düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.