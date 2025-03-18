İsviçre, UNRWA'ya Fon Sağlamaya Devam Edecek

İsviçre Parlamentosu, UNRWA'ya fon desteğinin sürmesi yönünde karar alarak, Gazze'deki mültecilere destek vermeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:54
İsviçre, UNRWA'ya Fon Sağlamaya Devam Edecek

İsviçre, UNRWA'nın Fon Desteğini Sürdürecek

İsviçre Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için fon sağlama kararını oy çokluğuyla aldığını duyurdu. Bugün gerçekleştirilen oylamada, UNRWA'ya ayrılan fonların kesilmesini talep eden önergenin reddedilmesiyle İsviçre'nin bu ajansa destek vermeye devam edeceği ortaya kondu.

UNRWA Genel Komiseri'nden Teşekkür

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsviçre Parlamentosu'nun kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Lazzarini, bu kararın, İsviçre halkının Gazze'deki savaştan etkilenen siviller ve Orta Doğu'daki Filistinli mültecilerle dayanışmasının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, fon desteğinin sürmesiyle ajansın yardım hizmetlerine devam edebileceğini vurguladı.

UNRWA'nın Mali Destek Durumu

İsviçre, geçen ay UNRWA'ya mali destek verme kararını gözden geçirerek durdurma yönünde bir açıklama yapmıştı. Ancak bu yeni gelişme, ajansın yardım faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmesine olanak tanıyacak.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararları

Diğer yandan, İsrail yönetimi, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı. Bu karar 1 Şubat'ta yürürlüğe girdi. İsrail Meclisi, Ekim 2024 itibarıyla UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki tüm faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesinin ise Filistin'deki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceği endişeleri taşınıyor.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli ayrıntı ise, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat'ta UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden ülkesini geri çektiğini duyuran başkanlık kararnamesini imzalamasıydı.

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