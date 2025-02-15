İtalya, ABD Eleştirileri Karşısında Endişelenmemeli

İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin Avrupa'ya yönelik eleştirileri hakkında endişelenmemek gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:10
İtalya, ABD Eleştirileri Karşısında Endişelenmemeli

İtalya, ABD’nin Avrupa Eleştirilerine Karşı Duruşunu Belirtti

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik artan eleştirilerin doğru bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. Tajani, bu bağlamda, 61. Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Endişe Yerine Hareket Getirin

İtalyan ANSA ajansına göre, Tajani, Trump’ın farklı bir davranış biçimi sergilediğine dikkat çekerek, "Bunun nasıl somutlaşacağını göreceğiz. Bir değişiklik var ama bunun karşısında endişe etmek yerine, bununla ilgilenmek gerekir," dedi. Ayrıca,

"Eğer Avrupa güçlü olmak istiyorsa, endişelenmemelidir," diyen Tajani, Almanya'daki seçim kampanyasına atıfta bulunarak, doğal tepkiler vermenin önemine değindi.

ABD Eleştirilerine Taktiksel Yaklaşım

Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in konferans sırasında AB'yi eleştirmesi konusunda da konuşan Tajani, "Onun söylediklerinin bana çok endişe verici gelmediğini belirtti. Somut meseleleri yargılamayı tercih ediyorum. Eğer çıkarlarınızı savunmak istiyorsanız, harekete geçmelisiniz," şeklinde değerlendirdi.

Avrupa'nın Gücü ve Güvenliği

Tajani, Avrupa'nın ABD ile müttefik olduğunu ancak saygınlık kazanmanın önemini vurgulayarak, "Trump’ın Avrupa’ya verdiği sarsıntı, Avrupa'nın dik durduğunu göstermesi açısından önemli olabilir," dedi. Avrupa'nın güvenliğini sağlamak adına daha organize ve güçlü olmanın gerektiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna’ya Destek Vurgusu

Konferansın marjında yapılan G7 dışişleri bakanları toplantısına da değinen Tajani, Ukrayna konusunda birleşik bir duruş sergilendiğini ve herkesin Ukrayna'yı destekleme taahhüdünü yinelediğini belirtti. "Ukrayna olmadan bir barış anlaşması yapılamaz, Avrupa olmadan da yapılamaz," ifadesini kullandı.

Son olarak, Tajani, bir ateşkes anlaşmasına ulaşmak için Rusların ve Ukraynalıların istekli olması gerektiğini; Ukrayna'nın güvenliğinin korunmasının şart olduğunu vurguladı. Görünen o ki bu süreçte Amerikalılar da ikna olmuş durumda.

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