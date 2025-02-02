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İtalya, Arnavutluk'tan Göçmenleri Geri Getirdi: Yeni Politika Geleceğe Yönelik Sinyaller Veriyor

İtalya, Arnavutluk'taki göçmenleri geri getirirken, yeni düzensiz göç politikası sinyalleri veriyor. Temyiz Mahkemesi kararları ve siyasi tartışmalar gündemde.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 00:08
İtalya, Arnavutluk'tan Göçmenleri Geri Getirdi: Yeni Politika Geleceğe Yönelik Sinyaller Veriyor

İtalya, Arnavutluk'taki göçmenleri geri getirdi

İtalya'nın Arnavutluk'ta bulunan göçmen merkezlerine taşıdığı düzensiz göçmenler, Roma Temyiz Mahkemesinin kararı ile bu akşam itibarıyla Bari kentine geri getirildi. Bu durum, İtalyan hükümetinin söz konusu göç politikalarına olan bağlılığını gösteriyor.

Roma Temyiz Mahkemesi'nin Kararı

Dün, 43 düzensiz göçmene dair durumu askıya alan ve dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na gönderen mahkeme, göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlerde tutulmamalarını talep etti. Bu kararın ardından, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait devriye botu ile göçmenler, akşam saatlerinde Bari'ye ulaştırıldı.

Göçmenlerin Durumu

Mısır ve Bangladeşli olduğu belirtilen 43 düzensiz göçmenin, Bari'deki göçmenlerin iltica taleplerinin inceleneceği yere nakledildiği ifade ediliyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, bu politikanın geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Tartışmalı Göç Politikaları

Rainews24'e göre, hükümetin yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde bu uygulamaları sürdürme kararlılığının olduğu vurgulandı. Ancak ülkedeki sol muhalefet, kamu kaynaklarının israf edildiğini ve Meloni yönetimini sert eleştirerek istifasını istedi.

Sürekli Tartışılan Anlaşma

İtalya'nın Arnavutluk ile imzaladığı göç anlaşması, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin buraya nakledilmesini sağlıyor. Ancak anlaşma, eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor. Meloni hükümeti bu politikaları "caydırıcı unsur" olarak sunmasına rağmen, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından sıkça eleştiriliyor.

Gelecek Beklentileri

Avrupa Adalet Divanı'nın, İtalya'nın Arnavutluk'taki göçmen merkezleri ile ilgili kararını 25 Şubat'ta açıklaması bekleniyor. İtalya'nın bu noktada nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

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