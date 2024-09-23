İtalya Başbakanı Meloni, BM Geleceğin Zirvesi'nde Önceliklerin Altını Çizdi

İtalya Başbakanı Meloni'nin BM Geleceğin Zirvesi'ndeki Açıklamaları

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik reformların ancak tüm Milletler için geçerli olması durumunda anlam kazanacağını vurguladı. 79. BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta düzenlenen BM Geleceğin Zirvesi'nde konuşan Meloni, hiyerarşik yapılar yaratmamanın önemine dikkat çekti.

Global Krizlere Karşı İşbirliği Çağrısı

Meloni, iklim değişikliği, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, uluslararası güvenlik sorunları gibi birçok karmaşık meseleye çözüm üretmek adına harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. "Hiçbir devlet, zamanımızın krizlerini tek başına yönetemez. Bu nedenle, İtalya çok taraflılık ilkelerini savunmaktadır" ifadesinde bulundu.

Reformun Önemi ve Eşitlik Vurgusu

Başbakan, "Reform, yalnızca belirli ülkeler için değil, tüm ülkeler için gereklidir. Birinci sınıf ya da ikinci sınıf uluslar yoktur, vatandaşların eşit haklara sahip olması gerekir" şeklinde konuştu. Meloni, çok taraflılığın sadece formel belgeler yazmak için toplanılan bir platform olmadığını, kararların uygulamaya geçmesi gerektiğini ifade etti.

Mattei Planı ile Yeni Bir Yaklaşım

Meloni, Afrika'nın gelişimine yönelik yeni bir işbirliği hamlesi olan Mattei Planı hakkında bilgi verdi. Bu plan, kıtanın ülkeleriyle eşitlik ve saygı temelinde kalkınmayı amaçlamakta. Başbakan, "Hepimizin göç etme zorunluluğu hissetmemesi gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Teknoloji Sektöründeki Temaslar

İstanbul'da devam eden 79. BM Genel Kurulu kapsamında Meloni, önemli teknoloji firmalarının CEO’ları ile de bir araya geldi. Başbakan, Google-Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Motorola CEO'su Greg Brown ve Open AI CEO'su Sam Altman ile yapay zeka ve uluslararası yatırım planları üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.