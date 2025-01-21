İtalya'da Aşırı Sağcı Partiden Burka ve Peçe Yasağına Yasa Teklifi

İtalya'da Burka ve Peçe Yasağı İçin Yasa Teklifi

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi, parlamentoya burka ve peçe gibi "yüzü kapatan" kıyafetlerin kamusal alanda giyilmesinin yasaklanmasına yönelik bir yasa teklifi sundu. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyonun küçük ortağı olan Lig'in milletvekili Igor Iezzi, yasa teklifini Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na taşıdı.

Yasa teklifi, burka veya peçe takan bireyler için ciddi yaptırımlar öngörüyor. Kadınları bu kıyafetleri giymeye zorlayan erkekler için 2 yıl hapis, 30 bin avroya kadar para cezası ve vatandaşlık başvurularının reddedilmesini içeren yaptırımlar belirtiliyor. Ayrıca, bu suçun bir çocuk, kadın ya da engelli birine karşı işlenmesi durumunda cezanın yarı oranında arttırılması da teklifin detayları arasında yer alıyor.

Bu teklifin, 1975'te çıkarılan ve kamu güvenliği gerekçesiyle yüzün örtülmesini yasaklayan yasaya göre daha sıkı düzenlemeler getirdiği ifade ediliyor. Mevcut yasa, ibadet yerleri veya sağlık sebepleri gibi belirli durumlarda muafiyetler tanırken, Lig'in teklifi bu istisnaları kaldırmayı amaçlıyor.