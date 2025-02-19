İtalya'da Bankalar ve Savunma Şirketleri Siber Saldırıya Uğradı

İtalya’da bazı bankalar ve silah endüstrisi firmalarının web siteleri, Rusya yanlısı hackerlar tarafından siber saldırıya hedef oldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:37
İtalya'da Bankalar ve Savunma Şirketleri Siber Saldırıya Uğradı

İtalya’da bazı banka ve silah endüstrisi firmalarının internet siteleri, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından siber saldırılara maruz kaldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Rusya ile bağlantılı 'NoName057' isimli hacker grubu, 3 gün boyunca İtalya'daki kamu kurumları, bankalar ve özel şirketlerin sitelerini hedef aldı.

Bugün, bazı bakanlıklar, bankalar ve silah endüstrisi firmalarının internet sitelerine siber saldırılar gerçekleştirildi. Bilgisayar korsanları, saldırdıkları sitelere çok sayıda erişim isteği göndererek bu siteleri ulaşılmaz hale getirmeyi amaçladı.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı, etkilenen şirketleri uyarmak ve hizmetlerinin geri yüklenmesine yardımcı olmak amacıyla müdahale etti.

Bilgisayar Korsanlarının Siber Saldırıları

'NoName057' grubu, önceki günlerde de 18 ve 17 Şubat tarihlerinde, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Made in Italy Bakanlığı, Mali Polis, Milano Malpensa ve Linate Havalimanları, Taranto ile Trieste limanları ve Intesa Sanpaolo bankasının bilgi işlem ve internet siteleri gibi kritik alanlara siber saldırılar düzenlemişti.

Bu saldırılar, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 5 Şubat'ta Fransa'daki Marsilya Üniversitesinde fahri doktora aldığı törende gerçekleştirdiği açıklamalarla da bağlantılı. Mattarella, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini Nazi Almanya'sına benzetmesiyle birlikte bazı kritik kuruluşların internet sitelerini hedef almıştı. Bu ifadeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sert tepkisine yol açmış ve Roma-Moskova ilişkilerini germişti.

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