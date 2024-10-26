İtalya'da Barış için Savaş Karşıtı Yürüyüşler Düzenlendi

İtalya'da Barış Çağrısı

İtalya'nın farklı kentlerinde işçi sendikalarının öncülüğünde büyük ölçekli savaş karşıtı yürüyüşler gerçekleştirildi. Ülkenin en büyük işçi örgütü olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen etkinlikler, başkent Roma dahil pek çok şehirde düzenlendi.

Yürüyüşlerin Detayları

Yürüyüşler, "Savaşları durduralım, şimdi Barış zamanı!" teması etrafında şekillendi. Roma, Milano, Bari, Cagliari, Floransa, Palermo ve Torino gibi şehirlerde binlerce katılımcı bir araya geldi. Ostiense Meydanı'nda toplanan protestocular, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verilmesi çağrısında bulundu.

CGIL Genel Sekreteri'nden Açıklama

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, yaptığı basın toplantısında Avrupa Birliği için önemli eleştirilerde bulundu. "Avrupa, tam da Üçüncü Dünya Savaşı'nı önlemek için doğdu ve bugün bu rolü oynamıyor," dedi. Ayrıca, İtalyan hükümetinin askeri harcamaları artırmasını eleştirerek, bunun yanlış bir yönelim olduğunu vurguladı.

Protesto Yürüyüşünün Sloganı

Yürüyüş sırasında "Daha fazla savaş olmasın", "Gazze'de soykırım dursun", "NATO'ya da, Putin'e de hayır" ve "Savaşa hayır" yazılı dövizler dikkat çekti. Katılımcılar sık sık barış sloganları atarak, barış mesajlarını duyurdu. Ayrıca yürüyüşte büyük boyutta bir Filistin bayrağı açıldı.

Filistin Toplumu Başkanı'nın Açıklamaları

Yürüyüşe destek veren Roma Filistin Toplumu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaşa 'hayır' ve barışa 'evet' demek için meydanlara inenlerin olduğu her yerde her zaman Filistinliler de vardır. Bugün sokaklara çıkarak Filistin halkına yönelik soykırımların durmasını talep ediyoruz. Barış yaşasın, savaşa hayır!" şeklinde konuştu.

İtalya'da, işçi sendikalarının girişimiyle pek çok kentte savaş karşıtı yürüyüşler düzenlendi. Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ile bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, aralarında başkent Roma, Milano, Bari, Cagliari, Floransa, Palermo, Torino'nun da olduğu şehirlerde, "Savaşları durduralım, şimdi Barış zamanı!" yürüyüşü yapıldı. Başkentteki yürüyüş için Ostiense Meydanı'nda toplanan binlerce savaş karşıtı, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarının ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulması çağrısında bulundu.

İtalya'da, işçi sendikalarının girişimiyle pek çok kentte savaş karşıtı yürüyüşler düzenlendi. Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) ile bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, aralarında başkent Roma, Milano, Bari, Cagliari, Floransa, Palermo, Torino'nun da olduğu şehirlerde, "Savaşları durduralım, şimdi Barış zamanı!" yürüyüşü yapıldı. Başkentteki yürüyüş için Ostiense Meydanı'nda toplanan binlerce savaş karşıtı, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarının ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulması çağrısında bulundu.