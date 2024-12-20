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İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini Hapis İstemine Rağmen Beraat Etti

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, hapis istemine maruz kaldığı davadan beraat etti. Karar, sağ koalisyonda memnuniyetle karşılandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:16
İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini Hapis İstemine Rağmen Beraat Etti

İtalya'da Başbakan Yardımcısı Salvini Beraat Etti

İtalya'nın Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, 2019 yılında yaşanan Open Arms olayına ilişkin yargılandığı davadan beraat etti. Bu gelişme, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Beraat Kararı ve Salvini'nin Açıklamaları

Salvini, Palermo'da görülen davada, savcılığın kendisi için talep ettiği 6 yıl hapis cezasının ardından beraat etti. Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, “3 yıllık yargılamanın ardından bu karardan dolayı mutluyum. Sağduyu kazandı,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, vatanını savunmanın bir hak olduğunu vurguladı.

Salvini, Open Arms'ın İspanyol kurucusu Oscar Camps’a gönderme yaparak, “Göçmenleri siyaset için kullanacaklarını düşünenler kaybettiler ve elleri ceplerinde İspanya'ya dönüyorlar,” dedi.

Sağ Koalisyon ve Beraat Kararına Tepkiler

Salvini'nin beraat kararı, sağ koalisyon hükümetinde büyük bir memnuniyetle karşılandı. İtalya’nın Kardeşleri (FdI) lideri Giorgia Meloni, “Salvini'nin beraatinden büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine yöneltilen suçlamaların ne kadar asılsız ve gerçek dışı olduğunu gösteren bir karar,” açıklamasını yaptı. Meloni, Salvini ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, yasa dışı göçle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, Palermo’daki mahkemeye gönderdiği mesajda, “Salvini'ye kucak dolusu sevgiler,” ifadelerini kullandı.

Open Arms Olayı ve Yargı Süreci

Salvini, Ağustos 2019'da İçişleri Bakanı olduğu dönemde, Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmişti. Olayın hemen ardından Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada, Salvini'ye görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

2019 yılında yaşanan benzer bir durumda ise, Salvini'nin 131 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına izin vermediği için benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ancak Katanya'daki ön duruşmada, mahkeme beraat kararı vermişti.

Salvini’nin beraat kararı, hem ulusal hem de uluslararası medyada geniş yankı buldu. Önümüzdeki günlerde konuya dair gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merakla bekleniyor.

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri...

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait gemiyi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı davada beraat etti.

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri...

İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait gemiyi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı davada beraat etti.

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