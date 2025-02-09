İtalya'da Batı Balkan Ülkeleri ve Dostları Grubu Toplantısı

İtalya'da Önemli Toplantı!

İtalya, yarın Batı Balkan ülkeleri ile Batı Balkanlar Dostları Grubu bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapacak. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılacak ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan yer almaktadır.

Toplantıya ayrıca, İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Slovenya gibi Batı Balkanlar Dostları Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da katılacak. Etkinlik, Antonio Tajani tarafından yönetilecek ve Villa Madama'da gerçekleştirilecek.

Ek olarak, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos da toplantıda bulunacak.

Toplantının Amacı Ne?

Yarının toplantısında, Batı Balkanlar ile işbirliği kapsamında bölgesel güvenliğin artırılması ve AB'ye entegrasyon sürecinin hızlandırılması konuları ele alınacak. 2025 yılı için izlenmesi gereken hedefler ve öncelikler üzerinde koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Tajani, yaptığı açıklamada "Batı Balkanlar'ın istikrarı, İtalya hükümetinin önceliğidir." ifadesini kullandı.