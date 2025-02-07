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İtalya'da Casus Yazılım Tartışmaları: Muhalefet Hükümetten Açıklama Bekliyor

İtalya'da İsrailli bir şirketin casus yazılımı ile muhalifleri izlediği iddiaları, hükümet ve muhalefet arasında tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:52
İtalya'da Casus Yazılım Tartışmaları: Muhalefet Hükümetten Açıklama Bekliyor

Casus Yazılım İddiaları Gündemde

İtalya, İsrail merkezli Paragon şirketinin geliştirdiği casus yazılım ile muhalifleri izleme iddiaları ile çalkalanıyor. Sağ koalisyon hükümetinin bu iddiaları daha önce yalanlamasına rağmen, Paragon'un İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Graphite Yazılımının Tehlikesi

Graphite isimli casus yazılımı, Meta'nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden herhangi bir onay olmaksızın etkinleşip hedef alabiliyor. Başbakanlık, 5 Şubat'ta bu yazılım ile 7 İtalyan'ın hedef alındığını belirtirken, hükümetin bu kişileri dinlediği iddialarını da reddetti.

Hükümet Eleştiriliyor

Tartışmaların alevlenmesi ile muhalefet partileri, Başbakan Giorgia Meloni'yi eleştirme konusunda harekete geçti. Cumhuriyetçi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, bu durumu çok ciddi bir mesele olarak tanımlayarak, hükümetin konu hakkında derhal açıklama yapması gerektiğini belirtti. Schlein, "Hükümet bu meselede başını kuma gömememeli" dedi.

Eski Başbakan Renzi'nin Açıklamaları

Eski başbakan ve muhalefetteki Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi de sosyal medya üzerinden hükümeti eleştirerek, "İtalya, mahremiyet ihlallerinin gölgesinde kalmamalı" dedi. Renzi, hükümetin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısından Açıklama

Matteo Salvini, konuyla ilgili katıldığı bir etkinlikte, "Bu yazılımın varlığından haberdar değildim. Kimin ve neden kullandığını da bilmiyorum. Ancak bu durumun açıklığa kavuşturulması şart" ifadelerini kullandı. Salvini, Pazartesi günü İsrail'e giderek konuyla ilgili sorular yönelteceğini duyurdu.

WhatsApp Uyarısı ve Gelişmeler

Meta, ocak sonunda 90 kadar gazetecinin ve sivil toplum üyelerinin bu yazılımla hedef alındığını belirtti. Francesco Cancellato, WhatsApp’tan gelen uyarıyla siber saldırıya uğradığını öğrendiğini ifade etti. Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu Luca Casarini de benzer şekilde hedef alındığını duyurdu.

Hükümetin İtalya’da bu casus yazılımla dinleme faaliyetlerinde bulunduğu iddiaları, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı ve uzmanlar, devletin istihbarat ve güvenlik servislerinin bağımsızlığının sorgulanmasına neden oldu.

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